Gabriel Jesús no viene a Barranquilla con Brasil

La selección Brasil sumó otra baja para el partido contra Colombia. Aparte de Neymar, Casemiro, Éder Militao y Éderson, quienes se encuentran lesionados y no fueron convocados, no contará con Gabriel Jesús, quien sí apareció en la lista de llamados a pesar de no jugar los últimos partidos con el Arsenal de Inglaterra por una lesión muscular.