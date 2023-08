Francisco Jaramillo quedó subcampeón mundial con una bicicleta prestada

Su gesta es plausible y admirable desde todo punto de vista, mucho más cuando se tienen en cuenta las adversidades y desventajas que encuentran nuestros deportistas en su formación. ‘Pacho’, por ejemplo, entrena en el velódromo de Barranquilla, que es anticuado y sufre un enorme deterioro que lo tiene como uno de los principales escenarios a reconstruir o sustituir de cara a los Juegos Panamericanos 2027. En el último tiempo ha estado sin luz.

“Hay detallitos que ponen en riesgo nuestra integridad física. Entrenar se ha vuelto un riesgo, la pista tiene huecos y no hay luz. Ya se han presentado accidentes por eso, en diciembre del año pasado mi entrenador Ricardo Moreno y yo nos caímos porque no había luz, no veíamos bien, nos fuimos por un hueco, yo me partí la clavícula, mi entrenador la mandíbula”, recordó Jaramillo en diálogo con EL HERALDO.

“No estamos peleando por eso, porque nos encontramos súper agradecidos de que nos permitan estar en el velódromo y entrenar, además nos cortan el césped y todo, pero sí que nos ayuden en esa parte para nosotros poder entrenar con seguridad”, agregó Jaramillo haciendo un llamado respetuoso a la Secretaría Distrital de Recreación y de Deportes para que mejore las condiciones del velódromo mientras llega el momento de reemplazarlo.

Aparte de las dificultades del sitio de prácticas, a la hora de los desafíos de máxima exigencia, como la cita ecuménica en territorio caleño, sus principales rivales cuentan con bicicletas e implementación más moderna. Jaramillo compitió en el Velódromo Alcides Nieto con una bicicleta que le prestó Martha Ojeda, esposa de su entrenador en la Liga de Ciclismo del Atlántico, Ricardo Moreno.