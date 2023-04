Max Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Australia

Junto a 'Checo' también cayeron a las primeras de cambio los dos Alfa Romeo del finlandés Valtteri Bottas -dos veces subcampeón del mundo, cuando corría en Mercedes- y del chino Guanyu Zhou; así como el debutante australiano Oscar Piastri (McLaren), que corre en casa en su tercer Gran Premio como piloto oficial de F1.

En una ronda en la que Alonso, tercero en el Mundial, a 14 puntos de 'Mad Max' y Sainz -cuarto, a 24- habían marcado el quinto y el séptimo parcial, respectivamente.

Verstappen, mejorando su propio tiempo y con 227 milésimas sobre Alonso y 293 respecto a Carlos -segundo y tercero en esa ronda- fue el más rápido en la Q2, en la que los más egregios eliminados fueron Ocon y el inglés Lando Norris (McLaren).

Se anunciaba probabilidad alta de lluvia en el último suspiro de la tercera ronda, algo que no sucedió; por lo que todos intentaron asegurar en seco, cuanto antes, una vuelta de garantías. El Red Bull va tan sobrado, que Verstappen dejó claro desde el principio que la 'pole' iba a ser suya en 'Down Under'.