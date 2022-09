Final de Copa Colombia: Millonarios sí contará con Montero, Llinás y Vásquez

Después de la indomable quejadera de parte de la prensa bogotana solicitando un aplazamiento del primer duelo de la final de la Copa Colombia porque Millonarios no podría contar con el arquero Álvaro Montero y el defensor Andrés Llinas, convocados a la Selección, finalmente el cuadro albiazul enfrentaría a Junior con sus dos jugadores estelares.

Montero y Llinás estarán en el compromiso del combinado patrio frente a México (probablemente en el banco de suplentes), este martes en Santa Clara, California (9 p.m.), y al terminar se desplazarán en un vuelo chárter con rumbo a Barranquilla para encarar el choque por el título copero, el miércoles, a las 8 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“Lo de Llinás y Montero, si las cosas se dan como nosotros lo estamos pensando, como nuestros directivos están haciendo el esfuerzo para traerlos, se nos puede dar”, dijo Alberto Gamero tras la rueda de prensa en la que Millonarios empató 2-2 ante América, de local, en la jornada 14 de la Liga II.

“Si Llinás jugó ante Guatemala es porque no va a jugar contra México. Álvaro es arquero, juegue o no juegue, si llega a tiempo, también puede jugar en Barranquilla. Lo importante es que el chárter no tenga inconvenientes con el clima (las lluvias) que hay en el país. Hemos presupuestado que van a llegar en la mañana o en el mediodía (del miércoles). Dormirán toda la noche (del martes)”, agregó Gamero.

El timonel samario de los ‘Embajadores’ también podría echar mano del ex tiburón Larry Vásquez. El mediocampista se ha perdido los últimos partidos de Liga por lesión.

“Viene recuperándose, ya ha hecho trabajos con balón. Vamos a mirarlo, para ver cómo está. Se tenía presupuestado que si evolucionaba bien, lo teníamos en Barranquilla. Es una pieza importante para nosotros”, dijo Gamero sobre Vásquez.

En conclusión, los azules van con toda su banda a excepción de Juan Pablo Vargas, quien se encuentra concentrado con la selección de Costa Rica y no alcanza a arribar a la ciudad.

Una parte de la prensa bogotana armó una alharaca exigiendo “juego limpio y aplazamiento”, sin hacer mención que Junior padeció la misma situación cuando llamaron a Luis Díaz antes de la final de la Liga I 2019, y a Miguel Borja previo a la semifinal liguera contra los mismos azules en la Liga I 2021.

Todos los clubes acostumbrados a pelear finales y a tener jugadores en el combinado patrio, han sufrido la misma situación, que es producto del exceso de partidos y apretados calendarios que diseña la Dimayor.