“Quiero que haga un gol en la final”: abuelo de Luis Díaz

Tranquilo, pero muy ilusionado está Jacob Díaz Brito, el abuelo de Luis Díaz, con respecto a la final de la Champions League, que será este sábado en París, entre el Liverpool y el Real Madrid.

“Lo que más quiero es que Lucho haga un gol en ese partido y que sean campeones”, afirmó en diálogo con EL HERALDO en su casa del municipio de Barrancas, esa donde creció el futbolista guajiro.

Allí dio sus primeros pasos y también sus primera patadas, según cuenta el señor Jacob, quien tiene 83 años de edad. “Yo sabía que iba a ser futbolista, porque apenas gateaba y pateaba con su piernecita todo lo que se le atravesara”, manifestó orgulloso de todo lo que ha logrado su nieto.

Dice que no se pierde ni un solo partido de Luis y que su casa se llena de gente cada vez que va a jugar. “Antes de cada partido él me llama, me pregunta “papá cómo ve el partido” y yo le respondo que va a salir bien, que no se va a quedar sin hacer un gol”, añade, mientras posa para la foto al lado de la figura de su nieto.

También está ilusionado con otros de sus nietos, hermanos y primos de Luis Díaz, quienes ya empiezan a destacarse en el fútbol. “Ya unos han salido y espero que les vaya bien, porque todos son buenos jugadores”, afirmó.

El señor Jacob recordó la época en la que él también jugaba fútbol y nos contó que era delantero salva partidos. “Metía hasta tres goles por partido y me metían junto al ‘Conse’ Solano cuando iban perdiendo, pero no pude seguir jugando por un accidente que tuve por el cual quedé incapacitado”, explica.

Este sábado estará en el parque Romero Gámez y Redondo, donde habrá una pantalla gigante y eventos especiales organizados por la administración municipal de Barrancas.