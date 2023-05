“Lo de Junior es un rumor, yo me quedo en Saprissa”: Fidel Escobar

“Tengo contrato hasta 2025, muchas personas me han escrito que si me voy, pero yo me quedo aquí luchando con el equipo”, apuntó el futbolista.

El defensor Fidel Escobar es el segundo jugador que asegura que no llegará a Junior para el segundo semestre del año, luego de que el pasado sábado Juan Fernando Caicedo haya dicho que Fuad Char le escribió diciendo que se “decidieron por otro delantero”.

Junior, de la mano de Hernán Darío Gómez y las directivas, continúa con la planificación y el armado de su nómina para la segunda parte del año, en la que deberá afrontar la Liga-II y la Copa Colombia.