¿Cuánto le ofrecieron a Panesso para que Junior perdiera la final de 1993?

“En nuestro fútbol no ganaba el mejor, a Junior lo robaban. En todas las finales que nos tocaban por fuera estábamos listos, no había nada qué hacer. La del América allá en 1985 fue un robo terrible. Un descaro absoluto”, expresó exfutbolista barranquillero Juan Carlos Abello, en una entrevista en EL HERALDO en 2005.

Y parece que la final de 1993 también tuvo manos oscuras tratando de manipular los resultados que finalmente coronaron campeón a Junior tras imponerse en un cuadrangular en el que América, Nacional y Medellín eran sus adversarios.

Según, Fernando Augusto Panesso Zuluaga, el árbitro del partido que los ‘Tiburones’ le ganaron 3-2 al América, el 19 de diciembre 1993 en el estadio Metropolitano, con un gol agónico de Oswaldo Mackenzie, un sujeto llegó a la puerta de su hogar en Armenia y le ofreció 30 millones de pesos para que ese compromiso lo ganaran los ‘Diablos Rojos’.

El relato de este episodio y de todo lo que Panesso vivió en aquella recordada y emocionante final está plasmado en el libro ‘Junior de Barranquilla inédito’, una publicación de EL HERALDO creada y dirigida por el periodista barranquillero Gabriel Jessurum, con la participación de 60 de los mejores cronistas de la región y el país.

“La designación arbitral para la final del 19 de diciembre me llegó el jueves 16, y al día siguiente por la mañana, en la puerta de mi casa en Armenia, una persona me abordó y me dijo que venía a ofrecerme 30 millones de pesos —unos 260 millones hoy en día, según el índice de precios al consumidor del DANE— para que pitara a favor del América de Cali”, cuenta Panesso en el libro, que contiene 200 diseños exclusivos y 346 páginas con crónicas y perfiles de los jugadores más representativos de la historia del ‘Tiburón’.

“Mi respuesta fue un no rotundo, ya que por encima de todo estaban mis principios y valores de honorabilidad; además, le dije que el mundo futbolero iba a estar pendiente de esa final. Antes de marcharse, él hombre me advirtió que si yo recibía algo por parte del Junior —propuesta que jamás existió—, ya sabía lo que me iba a pasar. Durante las horas previas al viaje, varias veces llamaron a mi residencia para amenazarme a mí y a mi familia”, dice Panesso en su escrito.