“Hemos cumplido nuestro compromiso con el fútbol femenino”: Jaramillo

“No consideramos que esto sea una persecución por parte del Gobierno, sí consideramos que algunas entidades del Gobierno, que de pronto actúan separadamente y un poco de forma desorganizada, no han sido conscientes realmente de la dimensión de lo que están haciendo y del impacto que pueden tener en el fútbol profesional y en el fútbol en general en Colombia”, apuntó haciendo alusión que habían tenido reuniones armoniosas y bien encaminadas con la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, sobre el campeonato de damas.

Jaramillo también respondió a las preocupaciones sobre el impacto del pliego de cargos de la SIC en la Liga Femenina 2024 y el Mundial Femenino Sub-20 y la Copa Libertadores, eventos internacionales que se realizarán en nuestro país. El dirigente cree que todas esas competencias siguen adelante, pero advierte que varios clubes se han mostrado desmotivados por estas investigaciones y podrían renunciar a su idea de seguir participando en la competencia de mujeres.

“Realmente vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, trabajando en medio de los compromisos que tenemos con los jugadores, con las jugadoras, con los hinchas, con todo el ecosistema del fútbol. No hemos visto el apoyo por parte de algunas entidades, claramente, y eso se demuestra con estas investigaciones que se han abierto, pero estamos confiados, como lo dije, que vamos a demostrar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho, sobre todo en lo que respecta al fútbol femenino en particular, así que nada de esas consideraciones se han tenido en cuenta, no hemos discutido sobre esos temas. Aunque esto, claramente, desestimula la participación de muchos clubes”.