Fanático del Benfica intentó agredir a Luis Díaz en su festejo

No se ve si es lo suficientemente contundente para hacer un daño. Lo cierto es que no alcanzó al colombiano, que empezó a abrazarse con sus compañeros y no dio ninguna muestra de dolor.

Luchito’, surgido de las canteras de Junior, fue una de las figuras del partido de Champions con un gol y una asistencia en el gol del senegalés Sadio Mané.