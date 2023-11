Exigimos la liberación de ‘Mane’ Díaz y de todos los secuestrados: Falcao

El país se encuentra a la expectativa por la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz tras haber sido secuestrado el pasado sábado 28 de octubre. Este martes se completan 11 días y, por ahora, no hay una respuesta positiva por parte del Eln.

Lea también: Este martes deben liberar al papá de Luis Díaz: Otty Patiño

Voces en todo el mundo se han unido en un solo llamado: exigir la liberación del papá del jugador. Varios colegas de Lucho han elevado esta exigencia como Radamel Falcao García, quien se volvió a pronunciar sobre el tema a través de su cuenta de X.

"Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz. Y de todos los secuestrados", expresó en la red social.

Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped. pic.twitter.com/aWVRfoY5Xa