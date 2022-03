“Estoy dispuesta para representar a Colombia y al Atlántico”: Belén Morales

R.

Estaba en España, el profesor Guillermo (Moreno) se interesó mucho en mí, aunque en Colombia no me conocían muy bien por no haber jugado acá tanto tiempo hasta ese momento. Al llegar el primer llamado, le gusté mucho al cuerpo técnico y ese mismo verano pase a jugar la ‘Americup’. Después el profesor (Luis) Cuenca me llamó al Sudamericano y ahí me quedé torneo tras torneo. Fue una mezcla de muchos eventos. Yo creo que tuve una oportunidad pequeña de mostrarme y supe cómo aprovecharla. Lo más difícil siempre es llamar la atención. Una vez te convocan, solo tienes que trabajar duro para mantenerte en el puesto, mejorar y rendir en los minutos que te den.