Estos son los duelos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Con los duelos Bolívar vs. Internacional, Deportivo Pereira vs. Palmeiras, Boca Juniors vs. Racing de Avellaneda y Fluminense vs. Olimpia se desarrollará la instancia que resolverá los cuatro semifinalistas del torneo continental de clubes más importante de la Conmebol.

El cuadro matecaña fue el único equipo colombiano que logró acceder hasta esta etapa después de la vergonzosa y humillante eliminación de Atlético Nacional ante Racing al perder 3-0, en Buenos Aires.