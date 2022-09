“Estamos avergonzados, perdimos por errores puntuales”: Jorge Arias

En la derrota que sufrió 2-1 Junior ante Unión Magdalena en el Clásico Costeño no hay casi ningún jugador que se salve o que haya tenido un buen desempeño en el campo.

El defensor Jorge Arias, que tampoco fue la excepción, explicó el segundo gol recibido sobre el final del partido, en el que hubo una “falta de comunicación” entre él y Sebastián Viera.

“Es difícil explicar lo que estamos sintiendo. Estamos avergonzados porque veníamos con la obligación de sumar de a tres. Por pequeños errores puntuales que nos viene pasando de visita el rival nos concreta. En el segundo gol no escucho a Sebas, si me habló, no lo escuché, cuando me doy cuenta es que lo veo al frente y es error de comunicación y le dio la victoria al equipo contrario. Lo que viene es la segunda parte del torneo, en el que toca cambiar la cara en lo que falta. Queda seguir trabajando y decirle a los hinchas que nos duele como a ellos y vamos a hacer las cosas de la mejor manera”, analizó el cesarense, que ingresó en el primer tiempo debido a la lesión que sufrió Dany Rosero, quien salió del partido después de una fuerte falta de Diego Chávez.

“Cuando ya teníamos el resultado a favor, esa falta de comunicación y esos errores puntuales nos vienen cobrando. Espero no volver a cometer esos errores, a ser un líder y ayudar a todos para no caer más en esto. Estamos dolidos, con ese sinsabor de que con poco los rivales siempre nos hacen el daño. Cuando uno no juega entre semana no tiene la oportunidad de sacarse la rabia rápido, sino que toca entrenar fuerte y trabajar con la mentalidad de estar en casa fuertes”, concluyó Arias.