En video: ¡Otro golazo de chilena de Yimmi Chará con el Portland!

Tras su fantástico tanto de chilena la pasada semana, el colombiano Yimmi Chará marcó este domingo otro golazo muy similar para los Portland Timbers frente a Los Angeles FC, que en el descuento lograron empatar 1-1 un partido que ya daban por perdido.

El mexicano Carlos Vela, que comenzó la temporada con un triplete el pasado sábado para el LAFC, solo jugó la primera mitad y fue sustituido en el descanso por Kwadwo Opoku.

El entrenador angelino, Steve Cherundolo, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro que el cambio de Vela fue “solo por precaución” y aclaró que no espera “nada severo” de las molestias que sintió el delantero.

Otra vez con un gran remate de espaldas pero esta vez sin levantarse totalmente del suelo, Chará adelantó al Portland en el minuto 18 con un gol que dejó helado a un LAFC que había entrado frío al encuentro.

El conjunto angelino lo intentó durante toda la noche y jugó contra 10 en la segunda parte tras la expulsión del argentino Claudio Bravo, pero solo en el minuto 93 logró igualar el duelo con un gol de Mamadou Fall, que empujó a la red un pase del uruguayo Brian Rodríguez.

Además de Vela, el LAFC sufrió también el contratiempo de la lesión del argentino Franco Escobar, que tuvo que abandonar el partido en el minuto 12 reemplazado por Ryan Hollingshead.

El Portland, entrenado por el venezolano Giovanni Savarese, empezó mejor el encuentro e incomodó mucho al LAFC con su presión alta y unos contragolpes cada vez más afilados.

