En video: Alcalde de Cali castigará severamente a varios hinchas del América

El alcalde Jorge Iván Ospina llegó al lugar donde tenían congregados al grupo de aficionados y, sin vacilar, con algo de impotencia además, se dirigió a ellos con voz de autoridad.

“¿Ser americano es venir a Cali a dañar la vida de otra persona? Rojo significa vida y respeto por la gente. Les voy a notificar una cosa: los señores a los que hemos identificado con esas armas, con esos machetes y cuchillos los vamos a judicializar y nunca jamás volverán a entrar al sagrado Pascual Guerrero”, manifestó de forma inicial.

“Ser americano significa ser responsable y querer la gente. Uno no es americano para venir con un machete a lesionar a otra persona. Qué falta de respeto, culicag****. El América no se va a caracterizar por ser una banda. Hemos sido rojos para querer el fútbol y no para lesionarlo”, añadió.

En el lugar también hizo acto de presencia la madre del joven afectado. Por lo cual, el mandatario también aprovechó la oportunidad para darles un mensaje de vida a todos los hinchas americanos.

“Todos ustedes tienen una persona que los quiere. Uno jamás le cae en pandilla a otra persona, eso es falta de hombría y de verraquera. Cómo ponen a doler a una mamá cayéndole a otro pelado solo porque tiene otra camiseta, falta de respeto, criminales. De verdad que se las vamos a aplicar toda porque saneamos el fútbol o lo saneamos”, finalizó.

Según reportes de la policía, fueron decomisadas más de 40 armas blancas, tres traumáticas y un revólver.