Gustavo Maldonado levanta medallas de oro con el dolor en la mano izquierda

En su primer Panamericano de Levantamiento de Pesas categoría mayores, Gustavo Maldonado pesó para la selección Colombia. El joven de Soledad, Atlántico, que cumplirá 25 años, 14 de los cuales en la halterofilia, logró dos medallas de oro en los 81 kilos en envión y total, y un bronce en arranque en el certamen que se celebra en Bogotá.

La competencia fue un examen exigente para Maldonado, en especial en la ejecución de la técnica del arranque. El venezolano Darwin Castro ganó levantando 147 kg, el mexicano Juniel Muñoz fue segundo con 146 kilos y Maldonado fue tercero con 143 kilos.

Sin excusas, pero con el hambre competitiva, el de Soledad soportó el dolor en su mano izquierda para después de su tercer lugar pasar a dominar en envión y total.

Antes del Panamericano, Gustavo Maldonado, único representante de la

Liga de Levantamiento de Pesas del Atlántico en la selección, contó que desde ante de los Juegos Bolivarianos ha tenido dolor. “Es común en las pesas olímpicas tener dolores, pero este que tengo no me ha permitido hacer mis marcas. Ya me había dado antes molestias en la mano, pero soportable y podía competir y entrenar. Esa solo me ha dejado entrenar. Hago lo que más puedo”, dijo Maldonado.

El médico de la selección le explicó al haltero que el dolor era una manifestación del líquido sinovial en su mano.

Con esas molestias, Luis Arrieta, el seleccionador de Colombia y quien conoce a Maldonado desde en 2007 cuando en Soledad 2.000 comenzaron en la halterofilia, le dio un espaldarazo. Confió en su fuerza, manifestada en la técnica y ejecución en la plataforma.

La recuperación y el tratamiento de la semana permitió a Maldonado tolerar su dolencia y enfrentar la competencia con su protagonismo. Y llegó al segundo movimiento en envión que comenzó con 181 kilos. Luego cargó 183 kilos con la pierna izquierda hacia adelante y la pierna izquierda flexionó hacia adelante.

Gustavo terminó sacudiendo la mano izquierda. Ese peso lo llevó ubicarse en el primer lugar. El venezolano Darwin Castro en su segundo intentó con 182 kilos y falló.

Gustavo subió a la plataforma mirando el tablero, se apretó el cinturón, y levantó su brazo derecho con una palmada para sacudir el polvo. Miró al frente, lanzó un gritó y en el primer movimiento apretó los ojos mostrando el esfuerzo para ponerse la barra en el trapecio. Y estirando sus brazos, ojos cerrados y brazos arriba con los 183 kilos para mantener su primer lugar.

En el tercer intento y definitivo, con más seguridad, elevando sus índices hacia arriba antes de agarrar la barra, miró el cronómetro para llevar los 186 kilos hasta la clavícula, tomar un respiro de tres segundos y levantar los brazos con un peso y nuevo récord personal. Su emoción lo llevó a arrodillarse como un musulmán y poner la cara en la plataforma. Maldonado levantó en total 316 kilos.