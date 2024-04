En duda la participación de Camila Osorio en los Juegos Olímpicos

En una carta, el presidente de la FCT, Pablo Felipe Robledo, le manifestó a la tenista, que el domingo ganó el Torneo WTA de Bogotá, que tiene “importantes dudas sobre el cumplimiento o no” de los requisitos para participar en París 2024.

Esto porque uno de ellos es que las tenistas deben participar en dos series de la Billie Jean King Cup para ir a los Olímpicos y Osorio, que actualmente hace parte del equipo colombiano en este torneo que se disputa esta semana en Bogotá, no ha jugado “por el tema físico” por una supuesta sobrecarga muscular tras el Torneo en Bogotá.

“Tengo una gira de ocho semanas seguidas en Europa y si no descanso ahora, si no tengo una semana libre, no voy a poder competir el resto de semanas, me puedo llegar a lesionar y perder todo lo que he venido trabajando”, añadió Osorio en una entrevista el lunes con el canal Win Sports.