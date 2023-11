“Al profesor Lorenzo no le miedo jugar y ser valiente”: Kevin Castaño

Kevin Castaño, uno de los jugadores más destacados de Colombia en el histórico triunfo ante Brasil, habló de lo que será el duelo de este martes ante Paraguay, por la sexta jornada de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026.

El mediocampista del Cruz Azul de México, que jugó 83 perfectos minutos ante ‘la Canarinha’, se refirió a lo que será la estrategia de ‘la Amarilla’ en Asunción.

“Paraguay viene detrás de nosotros, necesita los tres puntos. Nosotros no nos escondemos, sabemos que tenemos que ir a proponer también condiciones, tenemos un equipo para hacerlo, al profe no le da miedo jugar, no le da miedo ser valiente”, expresó.

Castaño calificó al Paraguay como un rival “duro”, pero considera que si trabajan el partido a fuego lento y con inteligencia se puede traer un buen botín de Asunción.

“Paraguay es un rival muy duro, un rival que obviamente nos va a presionar, porque está de local, así que hay que trabajarlo para sacar el partido adelante”, dijo.

“Nosotros venimos haciendo las cosas de la mejor manera. El grupo está trabajando muy bien. Repito, este es un rival muy difícil, pero sabemos que si trabajamos y preparamos el partido como el profe (Néstor Lorenzo) lo desea, creo que lo podemos ganar”, agregó.

Por último, Castaño analizó el presente del rival, que llega a esta jornada en la séptima posición con cinco puntos, producto de dos derrotas, dos empates y una sola victoria. Solo ha anotado un gol y ha recibido dos.

“Todos los partidos son diferentes. Paraguay es un rival muy difícil, que hace el juego lento, que hace el juego pesado porque sabemos que los paraguayos son jugadores que son muy agresivos. Entonces creo que hay que hacer un partido muy inteligente. La efectividad va a ser lo más importante”, concluyó.

