“No he asumido la muerte de Freddy, aún no lo creo”: Pibe

“La última vez que lo vi fue en enero, en Ocaña. Llegamos, la pasamos chévere, jugamos dómino, integración. No fallábamos a esos partidos. Tenemos un grupo que siempre nos invita y él siempre estaba. Con su adiós perdimos todos. Yo perdí a mi hermano. Cuando uno da amor, no olvida. No lo puedo olvidar y no lo voy a olvidar”, dijo ‘El Pibe’.

“Fueron muchos años con Freddy, desde el 88. En el 87 fuimos a la Copa América, él no fue, no estaba, después debutó y se integró a la Eliminatoria del 90 en Barranquilla. Cuando nos encontramos, fue en la concentración y desde ahí, hasta ahora. Él venía siendo sensación en Santa Fe. Cuando yo lo vi, me dije: ¿este pelado de dónde salió? Luego lo abracé, porque siempre que llegaba alguien nuevo al grupo lo abrazábamos”, añadió.

‘El Pibe’, que estuvo en el estadio Moderno para hacer parte de una de las clases de la estrategia ‘Soy el 10’, de la Secretaría de Deportes, se emocionó cuando habló de esa anécdota del partido entre Junior y América en 1993, que le dio el título a los rojiblancos, y, en el que, según varios relatos, Rincón le dijo al árbitro que ‘pitara, porque Junior merecía ser campeón’.

“Él siempre fue especial. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, hablaba bien. Dentro de la cancha, cuando vio que nosotros jugamos bien, le dijo al árbitro que merecíamos el título porque estábamos jugando bien”, recordó el excapitán rojiblanco y de ‘la Amarilla’.

Aunque el gol de Freddy a Alemania en el Mundial de Italia 1990 es histórico —el cual fue a pase del ‘Pibe’—, el hombre que supo salir dos veces campeón con el conjunto ‘Tiburón’ prefirió no opinar sobre si es el gol más importante en la historia de la Selección, porque no quiso “incomodar”.

“No se puede decir nada, porque acá todos se incomodan. Los exfutbolistas no pueden opinar porque resentimos a los otros muchachos. Ustedes saben quiénes son los que se molestan cuando uno opina”, comentó Valderrama.

“Aquí no reconocen a ningún ídolo. Y no solo estoy hablando de nuestra época. Antes de nosotros tenemos ídolos que están abandonados, no estoy hablando de nuestro grupo, sino de los que nos enseñaron el camino, por ahí andan, aquí no existe eso, porque por ahí escuché que los que mandan en el fútbol son los directivos, pero mandan mal”, añadió el exjugador sobre si en el país se reconocen o no a los ídolos.