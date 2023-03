El Pibe critica a Quintero por ir lesionado a Selección: “Ese pelao es bobo”

La polémica y los comentarios por la ida de Juan Fernando Quintero a la selección Colombia, cuando no ha estado al 100% físicamente en la última semana, continúa.

Y es que no es para menos. El futbolista, que ha sido el mejor hombre de Junior a lo largo de todo el año, no pudo jugar ante Independiente Santa Fe al presentar un problema en su tobillo izquierdo y desde entonces su presencia en el combinado nacional estaba en duda.

Relacionado: Lágrimas, gritos y felicidad en la casa de Angie Valdés en La Playa

Inclusive el mismo Hernán Darío Gómez había asegurado que analizaban si iba o no a unirse a ‘la Amarilla’, algo que finalmente ocurrió, pues el antioqueño se puso bajo las órdenes de Néstor Lorenzo desde el pasado lunes.

Sin embargo, este jueves, horas antes de que ‘la Tricolor’ enfrente a Corea del Sur, este viernes, a las 6 a.m., hora colombiana, en un amistoso, se dio a conocer desde territorio asiático que el deportista no entrenó a la par de sus compañeros y que ahora sufre de un problema en la pantorrilla.

Quien se unió a las voces de opinión sobre este tema fue el legendario jugador de la selección Colombia, Carlos Alberto Valderrama Palacio, quien arremetió fuertemente contra el futbolista paisa.

“Primero es la selección, pero si estoy bien (…) Este pelaó si es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces voy a ir lesionado para no jugar” Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, exfutbolista colombiano habla de la lesión de Juan Fernando Quintero.#PrimerToque pic.twitter.com/CkkyRGgXyo — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 23, 2023

“Primero es la Selección, primero es el país, eso no lo podemos cambiar por nada, pero si estoy bien. Porque si yo estoy bien y voy a jugar contra Santa Fe y no mete el técnico porque estoy lesionado no puedo viajar a la Selección. Por ahí vi que no puede jugar mañana (viernes ante Corea del Sur) porque está lesionado. Es que este pelao si es bobo. Es bobo, porque estamos arrancando un nuevo proceso y ¿Voy a ir lesionado para no jugar? Eso no lo entiendo”, comentó en el programa Primer Toque, de Win Sports.

Relacionado: “Quintero recibió un golpe en la pantorrilla y acusa dolor”: Néstor Lorenzo

“Primero es la Selección, esté el equipo cómo esté. Si quiere ser bobo, es bobo, porque no puede dar esta papaya como la está dando ahora si es verdad que está lesionado y que no puede jugar. Si no juego en mi equipo porque estoy lesionado y mi entrenador me dice que la coja suave y voy a ir a representar a mi país, pero no juego porque estoy lesionado, ¿Cómo quedamos?”, complementó.

Juan Fernando Quintero no jugará este viernes ante Corea del Sur y el entrenador Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, aseguró que se le harán más estudios para determinar si podrá o no estar el próximo martes contra Japón, a las 5:20 a.m., en el segundo amistoso de la selección Colombia.