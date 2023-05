El mensaje racista que un hincha argentino le envió a Fabián Viáfara

El racismo parece ser un mal en todos lados. No solo le pasó a Vinicius Junior, figura del Real Madrid, que recibió cantos contra su color de piel el pasado domingo en la cancha del Valencia, sino también a jugadores del fútbol colombiano.

Así le pasó a Hugo Rodallega, quien luego de la derrota de Santa Fe ante Gimnasia 1-0 por la Copa Sudamericana, expuso los fuertes dichos que le estaban diciendo en el campo de juego.

“No mejoramos como humanidad nosotros. Es un desastre lo que pasa en el mundo entero, en el mundo entero. No estoy diciendo que perdimos porque la gente ofende, que eso es normal, pero el tema del racismo ya cansa... Que te llamen mono, que te llamen negro, es una falta de respeto”, manifestó el delantero colombiano.

“Que la gente empiece a meterse con la gente por la raza, en vez de rabia, me da tristeza. A mí no me duele que hayamos perdido, me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos. Ellos hoy no nos respetaron a nosotros”, complementó.

Pero, además de él, su compañero de equipo, el lateral Fabián Viáfara, también expuso lo que le dijeron a él por medio de un mensaje en su Instagram de parte de un hincha del cuadro argentino.

“Gracias, negro, la concha de tu madre. Gorila hijo de put@, come bananas”, fue la nota de voz que le enviaron al futbolista, que publicó esto en una historia de su cuenta personal de Instagram.

Junto a esa nota de voz, el marcador de punta puso unas palabras: “Qué tristeza recibir este tipo de mensajes, esto solo evidencia culturalmente cómo estamos. No al racismo”, expresó el futbolista.