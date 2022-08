“La marcha atlética es hacer arte con las piernas”: Eider Arévalo

El deportista bogotano Eider Arévalo aseguró su cupo en el próximo Campeonato Mundial de Atletismo 2023. El marchista que nació en Bogotá, pero que fue criado en Pitalito, Huila, terminó con una destacada actuación en la competencia de los 35 kilómetros de Oregon 2022, donde ocupó la octava posición y cerró un tiempo récord a nivel nacional de dos horas con 25 minutos.

Aplausos del público y brazos arriba para terminar la carrera. Lo de Eider Arévalo fue increíble. Solo siete fueron los marchistas que pudieron establecer un tiempo y un ritmo más violento que el suyo en el Campeonato Mundial de Atletismo 2022, que se disputó en Oregón, Estados Unidos. Un registro de 2:25:21 que hasta el día de hoy sigue dando alegrías.

Su tiempo de llegada estuvo por encima de los estándares de clasificación estipulados por el Consejo de la World Athletic. Hecho que hoy lo convierte como el primer atleta colombiano en asegurarse un boleto para el próximo Campeonato Mundial de Atletismo 2023, que tendrá lugar, entre el 17 y 29 de agosto del año venidero, en Budapest, Hungría.

“Me siento muy contento por haber obtenido este octavo lugar. Volver a ser finalista después de tener tanto tiempo sin serlo es increíble. En la carrera de los 20 kilómetros no me fue bien, pues no me sentía pleno, pero en la prueba de 35 si encontramos nuestro punto de forma. Todo fue muy loco. Los diez deportistas que hicimos parte del top-10 cerramos récord del mundo, algo insólito que evidencia lo que fue la competencia”, manifestó Eider en entrevista con EL HERALDO.

El colombiano analizó que aunque estuvo la mayor parte del tiempo liderando el pelotón general, el ritmo impuesto fue lo que al final lo desgastó al momento de hacer un remate en los últimos metros de carrera.

“Estoy satisfecho con el rendimiento que tuve. La carrera fue infernal. Empecé con un ritmo intenso, pero a eso del kilómetro 27 me sentí muy fatigado y se me hizo imposible seguirle la pista a la cabeza de carrera. Intenté caminar un poco más lento y gracias a Dios mi crisis no fue tan fuerte. Todo fue demoledor. Recuerdo que uno de los campeones mundiales me habló cuando llegamos a la meta y decía que fue una competencia tan dura que aun mejorando extraordinariamente su récord personal terminó décimo en el escalón general. Así nos pasó a todos, yo mejoré casi siete minutos mi marca personal y quedé en la octava posición”, expresó.

Eider destacó que en gran parte tuvo una motivación extra al ver todos los fanáticos colombianos que se acercaron a la carrera para apoyarlo.

“Estoy muy contento por haber visto a bastantes colombianos apoyándome. Fue algo muy bonito, no lo olvidaré. El ver las banderas y las personas gritando “¡Colombia! ¡Colombia!” fue algo que me llenó de mucha motivación. Hay momentos donde uno flaquea y solo es pensar en su tierra para seguir luchando”, declaró.

Así mismo, afirmó que cada día son más los que se motivan a practicar este hermoso deporte: “Estamos creciendo. Esto realmente es un deporte muy apasionante. Cuando uno comprende todo lo que significa la marcha atlética se enamora fácilmente. Es como hacer arte con las piernas, porqué realmente es un gesto muy limpio. Marchar es la acción más pura que pueda hacer el cuerpo humano. Uno no compite para llegar primero, sino que también para marchar técnicamente y no ser descalificado.

El atleta bogotano se encuentra en la capital del país para tomarse un pequeño descanso y rematar de buena manera lo que resta del año. Así mismo, ya piensa en todas las competencias que tendrá que correr en el calendario venidero, incluyendo el Campeonato Mundial de Atletismo 2023.

“Estamos en un proceso y vamos por buen camino. Actualmente, nos preparamos para los juegos sudamericanos que serán en Asunción y, posteriormente, pienso tomarme un descanso en el que pueda recuperarme óptimamente para el otro año. Tendremos un volumen bastante fuerte de competiciones. Estaremos en los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y nuevamente en el Mundial de Atletismo”, concluyó.