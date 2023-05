‘Influencer’ español acusa a Nairo Quintana de intento de agresión

Xavi Caballol es el denunciante. El ‘influencer’ asegura que Nairo y su compañero ciclista Víctor de la Parte lo intentaron agredirlo mientras este se encontraba en un restaurante.

“Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”, dijo el español.

Ceballol indicó que llevó el caso a un juez pero le avisaron que el caso se había archivado. “Hace poco me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”, agregó.