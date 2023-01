El homenaje a David Ospina en medio de la bienvenida a Cristiano Ronaldo

El centro de atención era Cristiano Ronaldo. El estadio Mrsool Park, casa del Al Nassr, se llenó para presenciar el debut del astro portugués en el juego contra Al-Ettifaq, este domingo en la jornada de la Superliga de Arabia Saudí.

Sin embargo, en medio de la fiesta, los hinchas del nuevo equipo de CR7 no se olvidaron del arquero colombiano David Ospina, quien no pudo estar presente por una fractura de codo que sufrió el fin de semana pasado y que lo mantendrá lejos de las canchas por unos seis meses.

Ospina, que fue sometido a una intervención quirúrgica, se perdió la oportunidad de estar entre los tres palos del Al Nassr y ser testigo del estreno oficial de Cristiano en el balompié árabe.

Los miles de seguidores del conjunto de Riad homenajearon al buen guardameta antioqueño elevando grupos de globos con camisetas suyas, con su imagen, nombre y número.

Una sonora ovación acompañó el acto de mandar al cielo los buzos del cancerbero, un bonito y significativo reconocimiento y mensaje de aliento en medio de la efervescencia de la Cristianomanía.

El estadio, con capacidad para 25.000 personas, coreó el nombre del arquero paisa que venía cumpliendo grandes actuaciones en la cancha.

El juego terminó 1-0 a favor de Al Nassr, gracias a un gol de Ánderson Talisca.

