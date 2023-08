El fútbol se queda sin Buffon: el arquero italiano se retira a los 45 años

En uno de los momentos más duros de su carrera, Buffón mostró una fidelidad absoluta, enviando un mensaje claro de lealtad. Fue en 2006, cuando el escándalo del ‘Calciopoli’ mandó a la Juventus a la ‘B’. ‘Gigi’, uno de los mejores arqueros del mundo en ese momento y con un mercado amplio a su favor, decidió quedarse para devolver a la ‘Vecchia Signora’ al sitio al cual pertenece.

“En un mundo lleno de palabras, esta fue una oportunidad para dar una lección a los muchachos que tienen el fútbol como pasión. Esta lección sólo puedes darla si eres el primero en renunciar a algo importante y yo renunciaba a mucho: tenía 28 años y estaba en la mitad de mi carrera. Me jugaba el Balón de Oro. Con otra decisión las cosas habrían sido distintas pero estaba seguro de que si me comportaba bien y era generoso, la vida me devolvería todo”, explicó en aquel momento el italiano.

Sin duda se va uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol. ¡Ciao ‘Gigi’!