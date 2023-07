El colombiano Mateo Mejía sumó sus primeros minutos en el Manchester United

Mejía, de 20 años, ingresó en la segunda parte —al minuto 68—, con el número 61 en su espalda, por Shola Shoretire, dejando buenas sensaciones en el campo.

Los tantos del triunfo del Wrexham United fueron obra de Elliot Lee, Aaron Hayden y Sam Dalby. Por el equipo dirigido por el neerlandés Eric Ten Hag —que utilizó puros juveniles, a excepción del reconocido Jonny Evans— descontó el español Marc Jurado.

Three more substitutions as Travis Binnion shuffles his pack.



Charlie McNeill, Mateo Mejia and Willy Kambwala

Joe Hugill, Shola Shoretire and Jonny Evans#MUFC || #MUTOUR23