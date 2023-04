El colombiano Sinisterra se pierde lo que queda de temporada con el Leeds

El colombiano Luis Sinisterra, futbolista del Leeds United, se perderá lo que resta de temporada por la lesión que sufrió en el último partido de los ‘Whites’ ante el Leicester City.



Sinisterra anotó el gol que abrió el marcador en el empate a uno ante el Leicester, pero se tuvo que marchar a la media hora cojeando. Este viernes, su entrenador, Javi Gracia, confirmó que el colombiano no estará disponible para que lo resta de temporada.



“Luis no va a poder jugar en lo que falta de temporada. Creo que es algo en el ligamento del tobillo”, explicó Gracia.



“Es muy duro perder jugadores clave, pero prefiero no quejarme. Tenemos suficientes jugadores para competir mejor y para encontrar una manera de sacar puntos”, añadió el técnico español.



Sinisterra, que llegó el verano pasado procedente del Feyenoord, ha disputado 22 encuentros con el Leeds en los que ha marcado siete goles y repartido una asistencia.