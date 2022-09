Además, manifestó no ha dejado de pensar en su compañero durante estos días y el futuro que este tiene por delante como deportista.

“Hemos sido compañeros y amigos de sparring lo cual me ha permitido conocer todo lo bueno que tienes por brindar como persona y como deportista, por eso deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti”, agregó.

José aseguró que en sus plegarias ruega para que Quiñónez supere esta complicada situación y guarda la esperanza de que se pueda recuperar.