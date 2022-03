El bogotano que le dio un subtítulo al Atlántico

La competencia en su tiempo no era sencilla y el sostenimiento de los billaristas mucho menos. Eran muchos los jugadores que se presentaban a los zonales para bordar su nombre en los nacionales. Pedro no fue la excepción. A sus 15 años marcó la historia como el jugador más joven en clasificar a dicha competencia, aunque el resultado en la misma haya sido inversamente proporcional. No obstante, fue el escenario perfecto para catapultar sus condiciones.

Con el apoyo de un padre que descubrió las capacidades de su hijo, los torneos, la regularidad y la madurez comenzaron a hacer de González un jugador más completo. Desde ese instante tuvo lo necesario para explotar sus habilidades y ser un jugador generacional. Un billarista de época. Traduciendo eso en títulos nacionales casi que por defecto y el preciado campeonato panamericano en México (2018).

Él transformaba todo lo que tocaba en victorias, pero su departamento no le correspondía de la misma manera. Se sentía solo, ignorado y por momentos rechazado. Lo hecho hasta el momento era bueno, pero estaba urgido de una estocada final que le permitiese dar un golpe de autoridad importante en el mundo billarista internacional. Fue allí donde el Departamento del Atlántico lanzó su salvavidas para liberarlo de todos sus problemas.

“Gran parte de lo que he logrado hasta este momento se lo debo al Departamento del Atlántico. Ellos han hecho parte de cada gesta. Solo fue cuestión de iniciar a representarlos y los torneos grandes empezaron a llegar. Fue una conexión instantánea. Me recibieron genial. Todo lo que hemos hecho ha sido positivo y estoy en capacidad de decir que soy un barranquillero más de corazón”, afirmó Pedro en diálogo con EL HERALDO.