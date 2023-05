El Arsenal de Arteta sigue en pie de lucha por la Premier League

Por eso el Emirates Stadium se burló todo lo que pudo de los 'Blues', a los que despidió al cántico de 'You Are Going Down" (Vais a descender) y "Super Frankie Lampard", burlándose del entrenador inglés, que solo conoce la derrota en su segunda etapa en un Chelsea que juega como si estuviera descendido y que ha perdido cualquier tipo de espíritu competitivo.

Los goles de Martin Odegaard, por partida doble, y de Gabriel Jesús, engordaron la mochila de ansiedad de un Chelsea que no conoce la victoria desde el 11 de marzo y que no descenderá, pero va camino de completar su peor temporada desde la 93/94, cuando quedaron decimocuartos, pero lejos de la inversión multimillonaria que han puesto sobre la mesa en el último año.

Porque este Chelsea es capaz hasta de resucitar a un Arsenal que venía de cuatro pinchazos seguidos y de dejarse prácticamente toda la liga en el Etihad Stadium. Y aun así terminaron a 'olés' contra el Chelsea, con una exhibición de Odegaard, que marcó dos disparos precisos al primer toque, ambos a centro de Granit Xhaak.

Dos remates que destacaron el compromiso del capitán, dando la cara en el momento más complicado de la temporada, para encarrilar un encuentro que no tuvo historia, porque en media hora estaba ya finiquitado. Tras los trallazos de Odegaard, que lleva catorce goles este curso, llegó el tercero, en un barullo en el área en el que el Arsenal golpeó a un moribundo Chelsea. Fue Gabriel Jesús, el que con su rival en el suelo, dio la puntilla.