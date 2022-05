Los ‘Reds’ barranquilleros

Si bien no han tenido la oportunidad de conocerlo en persona, o de que les mande un video saludándolos u algo similar, la realidad es que el guajiro Luis Fernando Díaz Marulanda sí los conoce.

Mediante la red social Instagram se los ha hecho saber. Algunas historias de la hinchada de Liverpool de Barranquilla el extremo colombiano las ha visto, sin reaccionar o mandar un mensaje, pero dejando saber que ya tiene conocimiento del ‘aguante’ que hacen.

“Aún Luis Díaz no nos ha dicho nada (risas). Sí hemos observado que ha visto las historias de nosotros en Instagram. A mí me han contactado de cuentas de Liverpool y he hecho varias entrevistas. Al menos allá saben de la existencia de la hinchada acá en Barranquilla”, apuntó la hincha.