Egan Bernal y un regreso positivo al Tour de Francia

A sus 26 años, la misma edad que el danés Jonas Vingegaard, el hombre que ha logrado revalidar el título, Bernal ha transitado por este Tour como un veterano, repartiendo consejos a sus compañeros, en especial al español Carlos Rodríguez, de 22 años y debutante en el Tour, a quien en ocasiones ha aparentado apadrinar bajo su manto.

“El equipo me dio la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera, sabíamos que en algún momento iba a reventar, pero me permitieron estar ahí en la general. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba para la general he estado al servicio de Carlitos, es bonito estar aportando al equipo”, asegura.

Desgraciadamente, sus promesas y deseos de ayudar al joven ciclista a acabar sobre el podio de París chocaron con la imposibilidad de seguir el ritmo de los más fuertes de uno de los Tour más rápidos de la historia.

Bernal acabará en el puesto 36 a más de 2 horas del ganador, pero con la sensación de que ha conquistado una batalla en las carreteras francesas.

El colombiano llegó a Bilbao como uno de los tres únicos componentes del pelotón que conocía el primer escalón del podio de París, junto a Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar, y con la promesa de buscar el nivel que le convirtió en el mejor ciclista del mundo y al que se le abría un futuro brillante en el pelotón, truncado por la mala suerte.