Bernal: “El hecho de estar en el Tour y aportarle a mi equipo es suficiente”

“Le tengo mucho aprecio (a Carlos Rodríguez), se le ve un buen chico, a su edad yo me encontré en una situación parecida, venía de hacer un poco la general pero no pensé estar tan adelante. Él está peleando por el tercer puesto pero tiene todo el mérito del mundo, porque delante están (Tadej) Pogacar y (Jonas) Vingegaard, dos de los más fuertes del ciclismo”, manifestó.

“Me trae muchos recuerdos. En el equipo lo apoyamos, es fuerte mentalmente pero a veces es hasta él quien nos enseña, tiene 22 años pero es extremadamente profesional”, agregó.

El pedalista colombiano, que también ha conquistado el Giro de Italia, aseguró que regresar a la competencia luego de tres años y después de lo que le ocurrió ha sido una experiencia muy “bonita”.

“El equipo me dio la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera, sabíamos que en algún momento iba a reventar, pero me permitieron estar ahí en la general. Cuando nos dimos cuenta de que no estaba para la general he estado al servicio de Pidcock, de ‘Carlitos’, es bonito estar aportando al equipo”, declaró.

