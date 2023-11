“Me retiraría si pensara que no puedo volver al mejor nivel”: Egan Bernal

Bernal ganó el Tour de Francia cuando tenía 22 años en 2019 y triunfó en el Giro de Italia en 2021 antes de que una terrible caída de entrenamiento hiciera que el ciclismo fuera una consideración secundaria en 2022.

“La forma en que sobreviví a este accidente no es normal, así que, sobre todo, estoy feliz de estar vivo. En el ciclismo siempre pensamos en ser el número uno y ganar el Tour de Francia, y yo también lo hice antes del accidente. Pero cuando te das cuenta de que eres una persona normal y puedes morir, y experimentas estar en la cama sin poder moverte, y todas estas cosas... Tuve suerte”, asegura Bernal en Cyclingnews.

Bernal sufrió un serio accidente en enero de 2022 cuando se estrelló contra un autobús parado mientras se entrenaba, sufriendo múltiples lesiones y fracturas que precisaron múltiples cirugías.

“Cuando me desperté no me preocupaba si volvería a ser ciclista o no. Sólo quería moverme y poder caminar y tener una vida normal. Creo que es por eso que no tengo malos momentos mentalmente, porque sé lo afortunado que fui simplemente de estar vivo”.