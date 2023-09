Edwin Cardona habló sobre su etapa en Racing: “Sufría de depresión”

“Nadie me preguntaba a mí por qué no jugaba, por qué no me metían, o por qué solamente si me metían eran cinco minutos. En mi cabeza no estaba el momento. Yo quería jugar, pero sabía que tenía muchas cosas detrás”, complementó.

Edwin Cardona salió de Racing luego de no tener un buen rendimiento y llegó como el refuerzo estelar del América de Cali, equipo con el que poco a poco ha ido llegando a un buen nivel y con el que ha tenido regularidad para jugar.