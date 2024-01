Edwin Cardona recordó polémico gesto que realizó contra Corea del Sur

Como preparación de cara a la Copa del Mundo Rusia 2018, Colombia disputó un amistoso contra Corea del Sur un 10 de noviembre de 2017 en territorio surcoreano. Dicho encuentro, terminó 2-1 a favor de los asiáticos pero el cotejo pasó a un segundo plano por Edwin Cardona, quien en ese entonces, era un jugador fundamental para el combinado ‘Tricolor’ dirigido por José Pékerman.

Ya en los minutos finales del encuentro, y con la calentura de que el partido estaba por perderse, existió una pequeña trifulca entre los futbolistas de ambas selecciones y Edwin Cardona se tocó las partes de los ojos, burlándose así, de los rasgos faciales de los surcoreanos.

Dicha burla del colombiano, generó revuelo en distintas partes del mundo y se calificó como “racista” y discriminatoria”, por lo que el colombiano tuvo que publicar un video disculpándose por la acción. Sin embargo, la FIFA lo sancionó con cinco partidos amistosos sin jugar con la Selección Colombia y una multa económica de 20.000 francos suizos.

En diálogo con La Liendra, el actual futbolista del América de Cali volvió a reconocer su error y aseguró que todo fue producto de la adrenalina del juego: “Uno con la furia y el calentón... Con todo respeto lo digo, no fue ni racismo, ni esa intención. Fue un impulso”.

Cardona cayó en cuenta del hecho luego del encuentro: “Cuando se acabó el partido fue que vi la magnitud y dije ‘uy, yo que hice’. Yo no sabía hablar inglés, si les hablaba en español no me iban a entender. Fue un impulso”.

Cabe recordar que Edwin Cardona no terminó asistiendo al Mundial 2018 y muchas versiones aseguran que fue por ese gesto a los surcoreanos.