Djokovic reina en el Abierto de EE.UU. y conquista su ‘grand slam’ 24

El codiciado y soñado 'grand slam' número 24 ya está en la vitrina de Novak Djokovic.

El genio serbio venció este domingo en la final del Abierto de Estados Unidos al ruso Daniil Medvedev y conquistó así su vigésimo cuarto 'grande', con lo que igualó el legendario récord de Margaret Court.

En una trayectoria mayúscula repleta de cifras y logros impresionantes, el 'grand slam' número 24 aparecía para Djokovic como algo casi utópico, una especie de Santo Grial.

De 36 años, el balcánico estaba empatado hasta hoy con Serena Williams- quien nunca consiguió llegar a las dos docenas de 'grandes' por mucho que lo intentó- como el tenista hombre o mujer con más 'grandes' en la Era Open.

Pero ahora Djokovic, que celebró su victoria llorando sobre la pista, abrazándose a su hija y con una camiseta en homenaje a Kobe Bryant, no solo tiene en solitario el récord de la Era Open sino que además comparte la marca absoluta con Court.

Djokovic, que mañana será de nuevo número uno de la clasificación de la ATP en lugar de Carlos Alcaraz, doblegó a Medvedev, verdugo del español en semifinales, por 6-3, 7-6(5) y 6-3 en tres horas y 17 minutos.

¡FELIZ COMO UN NIÑO! Djokovic logró su 4° US Open. "El triunfo es parte de mi esposa, mis hijos, mis padres y cuerpo técnico. Gracias a ellos. Siempre quise ser el mejor y no sabía si llegaría a 24 Grand Slam. Por suerte se me dio", dijo.

