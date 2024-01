El hijo de Diego Armando Maradona asegura que mataron a su padre

El 25 de noviembre del 2020, Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial, falleció en su residencia ubicada en territorio argentino. Su deceso generó conmoción en el mundo del balompié y las muestras de afecto por parte de los fanáticos de este deporte estuvieron presentes para la familia del campeón del mundo en 1986.

Sin embargo, a pesar de que se atribuyó como causa natural la muerte de Diego Maradona, el hijo del genio argentino, Diego Armando Maradona Junior, asegura que no creen las causas del fallecimiento y hasta piensa quién pudo haber sido:

“Hay una investigación abierta. Nosotros (sus hijos) tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea, pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho”, declaró en entrevista para un medio italiano.

También, habló sobre cómo han sido los años posteriores a la muerte de su padre: “La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte. Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos”.