Jesús Guzmán y su nado a contracorriente por un sueño en el agua

-Mami, ya yo quiero salir de eso- le dice Jesús a su mamá a veces de forma desesperada, y es que como no estarlo si en ocasiones el dolor lo agobia y las innumerables citas, filas y tramitología por las que tienen que pasar los tienen “aburridos” mientras que su estancia fuera de las piscinas pareciera de no acabar.

"Quiero volver a la piscina, pero por el problema de la operación no he podido hacerlo. Pero si quiero volver a la natación”, afirma cuando ya completa cuatro meses sin un zambullido dentro del agua, sin sentir el abrumador calor, sin preparar sus gafas y su gorro, y de no vestir su traje de baño.