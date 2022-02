“Después de este torneo nos verán diferente”: Mosquera

“Siempre que asisto a estos torneos me gusta que nos vean como cenicientas, porque ese tipo de cosas nos dan mucha confianza a nosotros. Hay jugadores que no aparecen en los listados y eso no debería ser así, porque eso es importante. Después de este torneo nos verán diferente. Los otros equipos tienen más tradición, tienen más Series del Caribe y no lo vemos como una ofensa, son los rankings que están en el torneo. Seguiremos haciendo nuestro trabajo”, agregó.

El atlanticense, que fue escogido como el Mejor Manager del torneo, habló de la importancia que tuvo en el título el venezolano Sandy León.

“Sandy (León) es otra parte del staff. Muchas de las decisiones que tomamos es consultándole. Tenerlo detrás del plato ha sido bueno, es un tremendo competidor, no le gusta regalar outs. Siempre yo, en lo personal, me conecto con él para tratar de explicarle el plan y ha funcionado. Sabíamos la clase de abridor que era Raúl Valdés y lo atacamos al inicio, luego descifró a nuestros bateadores y lanzó 6-0, hay que darle mérito por eso. Jugamos buena defensa y se dio el resultado”, analizó.