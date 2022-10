Revise aquí toda la agenda deportiva para el sábado

EL HERALDO te trae toda la agenda deportiva que se estará disputando este sábado (15 de octubre). La selección Colombia sub17 femenina abrirá la jornada, mientras Bucaramanga y Equidad se encargarán de cerrarla.

Agenda completa:

6:00 a.m., China vs. Colombia. RCN y Caracol.

6:30 a.m., Leicester vs. Palace. Espn.

7:00 a.m., Girona vs. Cádiz. Espn 2.

8:00 a.m., Empoli vs. Monza. Star +.

8:30 a.m., Eintracht vs. Leverkusen. Espn.

8:30 a.m., Stuttgart vs. Bochum. Star +.

8:30 a.m., Bremen vs. Mainz. Star +.

8:30 a.m., Wolsfburgo vs. Borussia B. Star +.

9:00 a.m., Wolver vs. Nottingham. Star +.

9:00 a.m., Fulham vs. Bournemouth. Star +.

9:15 a.m., Valencia vs. Elche. Espn 2.

10:00 a.m., Lorient vs. Reims. Star +.

11:00 a.m., New York Red Bulls vs. Cincinatti. Star +.

11:00 a.m., Torino vs. Juventus. Espn.

11:30 a.m., Leipzig vs. Hertha Berlin. Star +.

11:30 a.m., Tottenham vs. Everton. Espn 2.

11:30 a.m., Mallorca vs. Sevilla. DAZN.

1:45 p.m., Atalanta vs. Sassuolo. Espn 2.

2:00 p.m., Los Ángeles FC vs. Nashville SC. Star +.

2:00 p.m., Athletic vs. Atlético. Espn.

2:00 p.m., Lens vs. Montpellier. Star +.

4:00 p.m., Huila vs. Quindío. Win Sports +.

5:00 p.m., Goiás vs. Corinthians. Star +.

6:00 p.m., Pasto vs. Águilas. Win Sports.

6:30 p.m., América MG vs. Fortaleza. Star +.

8:10 p.m., Bucaramanga vs. Equidad. Win Sports +.