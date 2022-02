Danilo se viste de héroe y salva a la Juventus de la derrota

El defensor brasileño Danilo rescató un punto crucial para el Juventus en el tiempo añadido ante el Atalanta (1-1) para mantener la cuarta posición en la vigésima quinta jornada de la Serie A, tras un golazo del ucraniano Ruslan Malinovsky.



Intenso partido en casa del Atalanta. Los turineses salvaron en el tiempo añadido un partido en el que los hombres dirigidos por el italiano Gian Piero Gasperini, más eficaces, consiguieron golpear primero.



Danilo arruinó la noche del Atalanta y de Malinovsky, que fue, sin duda, el hombre del partido. Su entrada al campo en sustitución del colombiano Luis Muriel dio aire al Atalanta, sometido hasta ese momento por el trío de ataque blanquinegro, formado por el argentino Paulo Dybala, el español Álvaro Morata y el serbio Dusan Vlahovic.



Cuando la balanza parecía caer del lado visitante, el ucraniano fue capaz de devolver al Atalanta al partido, en el minuto 75, con un zurdazo desde fuera del área.



Anuló por completo a los hombres del italiano Massimiliano Allegri, que gozaron de varias ocasiones claras en la segunda mitad, en especial Dybala, Morata y Vlahovic, que no acertaron a definir con claridad. No solo fue el gol, sino que se vistió de líder ofensivo del equipo y consiguió darle calidad y sentido a las posesiones del Atalanta, hasta ese momento ineficaces.



Los de Allegri chocaron con el muro de Bérgamo una y otra vez en la segunda parte, personificado en el guardameta italiano Marco Sportiello y en el defensa turco Merih Demiral, que mandaron al limbo las internadas de los visitantes. Pero no fue suficiente.



El Juventus lo intentó hasta el final y obtuvo su recompensa. En el último suspiro, asistido por Dybala desde la esquina, el defensa remató con calidad para hacer su primer gol de esta temporada y rubricar el empate final en el marcador, que por el momento mantiene a los juventinos cuartos, aunque el Atalanta tiene todavía un partido menos aplazado por COVID.