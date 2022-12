“Disculpen por el mal año”: Daniel Giraldo

Llegó con expectativas altas y se fue por la puerta de atrás. Daniel Giraldo terminó de finiquitar su salida este jueves de Junior, club con el que todavía tenía contrato por dos años, y se irá a jugar a Millonarios.

Lea: Ramón Jesurun visitó la sede administrativa de Junior

El mediocampista vallecaucano, que arribó al conjunto rojiblanco a principios de años procedente del cuadro capitalino, venía de varios días tratando de arreglar su salida, algo que finalmente ocurrió en las últimas horas.

El volante caleño, de 30 años, llegó en la mañana del jueves a la sede administrativa del equipo, estuvo reunido aproximadamente una hora y cuando salió solo dijo que “Vine a hacer las cosas bien. Agradezco a la hinchada y le digo que disculpen, porque este año no fue bueno. Hay que ir para adelante y la vida sigue”.

"Disculpen por el año que no fue bueno", fueron las pocas palabras que dijo Daniel Giraldo luego de su salida de Junior. El volante, aunque había dicho que iba a hablar, al final no respondió ninguna interrogante. pic.twitter.com/wn1QtK9q1d — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) December 22, 2022

Si bien el centrocampista no dio explicaciones ni detalles de por qué pidió salir del equipo (aunque extraoficialmente se sabe que lo hizo para regresar a Millonarios) el mismo había citado a varios periodistas en la sede de la institución currambera para hablar una vez acabara su reunión, algo que no hizo. Apenas dijo las pocas palabras afuera, se fue caminando rápido hacia su carro y no respondió más interrogantes de los comunicadores, que tenían bastante tiempo esperándolo.