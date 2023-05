“Hemos perdido ante un equipo imparable”: Courtois

“El principio fue esperado de ellos, con mucha presión, metían mucha gente para meternos en el área. Aguantamos bien pero no jugamos nuestro juego, no creamos ocasiones ni hicimos daño. Hizo que se sintieran más cómodos y tras el gol nos costó entrar en el partido. La pena el disparo de Toni que no fue dentro y esas ocasiones que entraban el año pasado no entraron. En la segunda parte lo intentamos pero ya fue imposible”, analizó en Movistar.

Courtois lamentó la falta de agresividad de su equipo en el primer acto: “Hemos tardado mucho en hacer faltas, el segundo balón era de ellos y ante su presión hemos fallado muchos pases. Hemos corrido tras el balón, ellos estaban con siete arriba y no nos ha salida nada”.