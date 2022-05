Courtois: “Hemos demostrado otra vez quién es el rey de Europa”

El guardameta belga Thibaut Courtois, determinante para que el Real Madrid ganara su decimocuarta Copa de Europa/Liga Campeones, afirmó que habían “demostrado otra vez quién es el rey de Europa”.



“Es increíble. La verdad es que tantos años tanto trabajo, venir al club de mi vida. Ayer dije que el Madrid ganaba, vi a muchos del Liverpool y mucha gente que me criticaba, pero hemos ganado”, señaló.



Aseguró que tras hacer la primera parada la cuestión a partir de ahí fue “focus, focus”. “Hoy nadie me podía quitar las ganas de ganar una Champions, por mis muertos que iba a ganar una”, aseguró emocionado a Movistar.



Courtois, que tenía a casi toda la familia en el Estadio de Francia en Saint Denis, lamentó no poder estar mañana en la boda de su hermano, pero espera el lunes estar junto a él.