Copa Sudamericana: James Rodríguez no pudo evitar la derrota de Sao Paulo

Liga de Quito se impuso este jueves por 2-1 a Sao Paulo en Quito en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que deja la llave abierta tras el gol en el minuto 80 de Lucas Moura, que ha regresado a las filas del equipo tricolor.



Jhojan Julio y Renato Ibarra marcaron los goles de Liga Deportiva Universitaria, a los minutos 2 y 25.



El equipo ecuatoriano fue dominador absoluto del primer tiempo, en el que brillaron Julio e Ibarra, pero se descompuso en el segundo tiempo ante la reacción y mejor funcionamiento del cuadro brasileño.



La presión con balón de Liga de Quito dio frutos al minuto 2, luego de que Ibarra arrebatara el balón y metiese un pase en profundidad al que llegó Julio, quien se filtró entre tres defensas y batió al portero brasileño Rafael con un sutil remate.



Sao Paulo echó manos a una propuesta de juego con pases calculados en su propia zona para evitar que los atacantes contrarios tuvieran el control del balón. Pero no le dio resultado.



Paolo Guerrero recibió el balón, tras un rechace fallido de los defensas contrarios, y remató de primera intención, pero atajó el portero Rafael con una gran acción.



La velocidad del ataque local resultó letal para los defensas centrales del Sao Paulo, pues no lograron controlar el arranque de Ibarra, que aprovechó un pase en profundidad de Julio, enfrentó al portero y con un suave toque a media altura, convirtió el segundo DE Liga en el minuto 25.



Desde la reanudación del encuentro, Sao Paulo controló mejor a los atacantes locales, tocó el balón con precisión, con lo que logró desconectar el juego fluido de Liga de Quito.



Los jugadores de mitad de la cancha y los delanteros visitantes comenzaron a transitar con más insistencia sobre la zona de Liga en busca del descuento.



La insistencia de Sao Paulo le permitió descontar con un remate preciso de Lucas Moura a pasae de Luciano, a diez minutos del fin del tiempo reglamentario.



Antes del tanto de Lucas Moura, ingresó el mediapunta colombiano James Rodríguez, que no tuvo peso en el juego.



- Ficha técnica:



2. Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Lucas Piovi (m.88, Jefferson Valverde), Mauricio Martínez (m.77, Alexander Alvarado), Renato Ibarra (m.59, Lisandro Alzugaray), Sebastián González (m.88, Oscar Zambrano); Jhojan Julio y Paolo Guerrero (m.77, José Angulo).



Entrenador: Luis Zubeldía.



1. Sao Paulo: Rafael; Rafinha, Robert Arboleda, Beraldo (m.45+2, Alan Franco), Wellington; Alisson (m.77, James Rodríguez), Rodrigo Néstor (m.63, Michel Araújo), Wellington Rato (m.63, Luciano), Gabriel Neves (m.46, Luan); Lucas Moura y Jonathan Calleri.



Entrenador: Dorival Júnior.



Goles: 1-0, m.2: Jhojan Julio. 2-0, m.25: Renato Ibarra. 2-1, m.80: Lucas Moura.



Árbitro: el colombiano Jhon Ospina amonestó a Rafinha, Beraldo, González y Luan.



Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.