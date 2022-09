España con Alcaraz y Serbia sin Djokovic

Al margen del torbellino Alcaraz, Bruguera ha trabajado estos días con Roberto Bautista, Albert Ramos, Pedro Martínez y Marcel Granollers para afrontar este grupo B, en el que los dos primeros clasificados obtendrán el billete para la fase final que se disputará el próximo mes de noviembre en Málaga.

Bautista, el gran héroe del triunfo de 2019 en la primera edición en la que la Copa Davis se jugó bajo este formato, será por tanto el líder del equipo español ante la Serbia de Viktor Troicki, quien finalmente no ha podido contar para esta fase con su gran estrella Novak Djokovic, lo que deja mucho más abierto el grupo.

Aunque Troicki reconoció el hándicap que supone no poder contar con Nole también recalcó en la rueda de prensa previa que es hora de que los jóvenes asuman responsabilidades ante la atenta mirada de los Kecmanovic, Lajovic, Djere y Cacic.

See you next year NYC! Con ganas de defender la camiseta de en Valencia! Allá vamos! pic.twitter.com/dusMoLKxYw