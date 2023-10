Colombia ya conoce la fecha y hora para enfrentar a Brasil en Barranquilla

La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó este lunes los días y las horas en los cuales se disputarán los compromisos por las jornadas 5 y 6 del Clasificatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

‘La Amarilla’ chocará contra la selección de Brasil el jueves 16 de noviembre a partir de las 7 p.m., en el estadio Metropolitano, por la quinta jornada. Luego, el martes 21 del mismo mes visitará a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco desde las 6:30 p.m., hora de nuestro país.

Estos dos encuentros serán los últimos que tenga el equipo nacional este año por la Eliminatoria. Sin embargo, este 2023 lo cerrará con un amistoso ante Estados Unidos en el mes de diciembre en suelo norteamericano.

Además de revelar los horarios de Colombia, la Conmebol también anunció el resto de la programación. En la fecha cinco chocarán Bolivia vs. Perú (4 p.m.), Venezuela vs. Ecuador (5 p.m.), Argentina vs. Uruguay (7 p.m.) y Chile vs. Paraguay (7:30 p.m.). Estos horarios son todos de Colombia.