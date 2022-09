Jordan Díaz, primer hit en las Grandes Ligas

Jordan Díaz se convirtió en el primer beisbolista de Montería que debuta en las Grandes Ligas y el número 30, nacido en Colombia desde el primero.

Luis Castro en 1902 y el segundo el cartagenero Orlando Ramírez en 1974.

Díaz comenzó ayer su recorrido en la gran carpa en el ‘line up’ de los Atléticos de Oakland y jugando como primera base ante los Astros de Houston que ganaron 11 carreras por 2.

A la ofensiva Jordan Díaz, nacido un 13 de agosto de 2000, fue el séptimo en el orden al bate y se fue de 3-1 con dos ponches.

Su sencillo fue en el séptimo capítulo con un cañonazo al jardín central al lanzador derecho y relevista Phil Maton. Jordan Díaz se quedó esperando en segunda base la remolcada después que su compañero Nick Allen se ponchara con dos out.

El cartagenero Harold Ramírez se fue de 4-0, con dos ponches en el triunfo de su novena, los Rays de Tampa Bay 5 por 3 ante los Rancheros de Texas. Ramírez batea para .306. La victoria fue para el lanzador Jefrey Spring y la derrota la cargó Glen Otto.

Rays es tercero en la división Americana del Este (82 triunfos 64 derrotas).

El cartagenero Gio Urshela se fue de 3-0, con una base por bola, en el triunfo de su novena, los Mellizos de Minnesota ante los Guardianes de Cleveland 3 por cero.

Urshela tiene un promedio ofensivo de .275. Mellizos es tercero en la Liga Americana división central (73-73). Cleveland es líder en la división con (79-67).

SAVE THAT BALL



The first major league hit for Jordan Díaz! pic.twitter.com/yUyOiN8tRm