Colombia se queda sin José Quintana para el Clásico Mundial

Malas noticias para la selección Colombia de béisbol. Mientras en la mañana de este domingo se presentaba la buena nueva de que Reynaldo Rodríguez solucionó sus inconvenientes personales y sí participará en el Clásico Mundial, ya en la tarde se conoció que José Quintana, el principal as de la rotación del combinado nacional, sufrió una molestia durante un juego de pretemporada con los Mets de Nueva York y se descartó su participación en la primera fase del Clásico Mundial.

El gerente general de los Mets, Billy Eppler, dijo que Quintana salió con opresión en el lado izquierdo después de trabajar una entrada en el juego de spring training con los Cardenales de San Luis, este domingo.

Quintana ponchó a un bateador y no permitió un hit en su única entrada. El jugador de 34 años tuvo problemas en su apertura de debut el 28 de febrero, permitiendo cinco carreras y cuatro hits en solo dos tercios de inning.

El mánager Buck Showalter afirmó que “es demasiado pronto para saber la gravedad de la lesión” y que el lunes se le realizarán las pruebas respectivas para determinar con exactitud el período de incapacidad.

De todas formas, es un hecho que el lanzador zurdo no podrá estar acompañando a su país en el gran desafío beisbolero.

El mánager Jólber Cabrera tendrá que entrar a decidir a quién elige para reemplazar a Quintana. Luis De Ávila es una de las posibilidades con las que cuenta el piloto de la selección.

De Ávila se encuentra en la lista de reservas de Colombia, que debutará contra México en el Clásico Mundial 2023, el sábado 11 de marzo, en el estadio ‘Chase Field’, en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), a partir de las 2:30 p.m.

Los otros juegos de los nuestros (en el estadio Chase Field) son los siguientes: lunes 13 de marzo, 2:00 p.m., Colombia vs. Gran Bretaña; martes 14 de marzo, 2:00 p.m., Canadá vs. Colombia; miércoles 15 de marzo, 9:00 p.m., Estados Unidos vs. Colombia.